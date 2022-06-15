Одной из категорий пенсионеров начали перечислять от ₽10 тысяч

Пенсионерам-блокадникам начали переводить от 10 тысяч рублей, начиная с 14 июня. Об этом пишет Primpress.

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Государство решило поддержать пенсионеров, у которых есть знак жителя блокадного Ленинграда.

Часть нынешних пенсионеров прожила во время блокады более четырех месяцев, но в итоге они не получили почетный значок. Им не предоставлялись выплаты. Сейчас все смогут получить ежемесячную выплату, ее размер будет зависеть от наличия степени инвалидности у человека, пишет издание.

Инвалидам первой группы выплатят по 10 тыс. рублей на ежемесячной основе, второй группе – 7,5 тыс. рублей, третьей – по 5 тыс. рублей. Если же инвалидности нет, то выплачивать таким пенсионерам будут по 3 тыс. рублей.