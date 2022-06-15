Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
1 час назад

Одной из категорий пенсионеров начали перечислять от 10 тыс. рублей

Газета.Ru

Пенсионерам-блокадникам начали переводить от 10 тысяч рублей, начиная с 14 июня. Об этом пишет Primpress.

Одной из категорий пенсионеров начали перечислять от ₽10 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Государство решило поддержать пенсионеров, у которых есть знак жителя блокадного Ленинграда.

Часть нынешних пенсионеров прожила во время блокады более четырех месяцев, но в итоге они не получили почетный значок. Им не предоставлялись выплаты. Сейчас все смогут получить ежемесячную выплату, ее размер будет зависеть от наличия степени инвалидности у человека, пишет издание.

Работающим пенсионерам объяснили, как получить индексацию

Инвалидам первой группы выплатят по 10 тыс. рублей на ежемесячной основе, второй группе – 7,5 тыс. рублей, третьей – по 5 тыс. рублей. Если же инвалидности нет, то выплачивать таким пенсионерам будут по 3 тыс. рублей.

Ранее россиянам напомнили о законе, который снижает пенсионный возраст.

Личный счет,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители