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1 час назад

Билл Гейтс назвал покупателей криптовалюты «большими дураками»

Газета.Ru

Основатель IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что популярность криптовалют и NFT (невзаимозаменяемых токенов) обусловлена «теорией большого дурака», суть которой заключается в покупке переоцененного актива и его перепродажи с еще большей наценкой. Об этом, ссылаясь на слова Гейтса, которые он произнес в рамках климатической конференции TechCrunch, сообщило издание Bloomberg.

По словам миллиардера, ценность криптовалют обусловлена только тем, что на рынке всегда существует «еще больший дурак», который купит актив «у другого дурака» в надежде перепродать его с наценкой и разбогатеть.

«Очевидно, что дорогие цифровые изображения обезьян значительно улучшат мир», – с сарказмом высказался Гейтс, критикуя коллекционеров NFT-токенов Bored Ape Yacht Club, на которых изображены скучающие шимпанзе в различных человеческих костюмах.

Резкое падение биткоина объяснили

Вместе с тем основатель Microsoft заявил, что никогда не станет сторонником инвесторов, делающих ставку на криптовалюты и NFT.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, какие угрозы могут скрываться за покупкой подешевевшего биткоина.

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