Основатель IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что популярность криптовалют и NFT (невзаимозаменяемых токенов) обусловлена «теорией большого дурака», суть которой заключается в покупке переоцененного актива и его перепродажи с еще большей наценкой. Об этом, ссылаясь на слова Гейтса, которые он произнес в рамках климатической конференции TechCrunch, сообщило издание Bloomberg.

По словам миллиардера, ценность криптовалют обусловлена только тем, что на рынке всегда существует «еще больший дурак», который купит актив «у другого дурака» в надежде перепродать его с наценкой и разбогатеть.

«Очевидно, что дорогие цифровые изображения обезьян значительно улучшат мир», – с сарказмом высказался Гейтс, критикуя коллекционеров NFT-токенов Bored Ape Yacht Club, на которых изображены скучающие шимпанзе в различных человеческих костюмах.

Вместе с тем основатель Microsoft заявил, что никогда не станет сторонником инвесторов, делающих ставку на криптовалюты и NFT.