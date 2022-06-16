Карту "Мир" будут принимать еще в четырех странах

"У нас хорошая новость. Помимо 10 стран, которые сейчас принимают [карты "Мир"], у нас еще на повестке четыре новых страны. Я названия не могу говорить, но буквально за последние два месяца добавились две страны (две плюс две - четыре). Надеемся, что в ближайшее время вы их увидите, узнаете", - сказала Скоробогатова.