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26 минут назад

В ЦБ сообщили, что карту "Мир" будут принимать еще в четырех странах

ТАССиещё 3

Карты платежной системы "Мир" в ближайшее время могут начать принимать еще в четырех странах. Об этом заявила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Петербургского международного экономического форума, не уточнив, о каких государствах идет речь.

Карту "Мир" будут принимать еще в четырех странах
Фото:  Петр Ковалев/ТАСС Петр Ковалев/ТАСС

"У нас хорошая новость. Помимо 10 стран, которые сейчас принимают [карты "Мир"], у нас еще на повестке четыре новых страны. Я названия не могу говорить, но буквально за последние два месяца добавились две страны (две плюс две - четыре). Надеемся, что в ближайшее время вы их увидите, узнаете", - сказала Скоробогатова.

В настоящее время карты "Мир" принимаются в 10 зарубежных странах, где в устройствах крупных банков можно снимать наличные и расплатиться за покупки: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

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