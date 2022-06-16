Ипотека для самозанятых в 2022: льготы, условия и как получить

Условия получения ипотеки для самозанятых имеют больше нюансов, чем условия получения ипотеки для граждан, работающих по трудовому договору. Доход самозанятого сложнее подтвердить. Вдобавок к этому, он может резко меняться, если у гражданина нет долгосрочного договора или контракта.

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Однако, если соблюсти все условия и досконально изучить детали, можно существенно повысить шансы на получение ипотеки. Подробнее об этом – в материале «Рамблера».

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Налоговая ставка банка для самозанятого

Самозанятые – это граждане, которые зарегистрировались в данном статусе и выплачивают специальный налог на профессиональный доход (НПД). Зачастую самозанятыми становятся люди, которые не могут подтвердить трудоустройство в одной компании, поскольку не работают по трудовому договору, но вместе с тем они регулярно получают доход от своей профессиональной деятельности. Довольно часто к самозанятым относятся репетиторы, дизайнеры, няни, домработницы и фотографы.

Существует ряд преимуществ специального налогового режима для самозанятых:

Налоговая ставка 4% (6% при расчете с юридическими лицами и ИП)

Не нужно платить страховые взносы

Все расчеты и коммуникация с налоговой службой происходит в онлайн-формате при помощи приложения «Мой налог»

Самозанятые не сдают никакой отчетности

Граждане могут совмещать работу по трудовому договору и статус самозанятого

Поскольку закон о самозанятых – это эксперимент, рассчитанный на 10 лет (до 2028 года), то некоторые банки отказываются выдавать кредиты таким заемщикам. Однако есть и те, кто поддерживает самозанятых.

Так, у ВТБ единые требования для всех ипотечных заемщиков и не предусмотрены повышающие коэффициенты для тех или иных групп населения. ИП и самозанятые могут оформить ипотеку по тем же программам, что и россияне, работающие в найме. При этом минимальный первоначальный взнос составляет 35%, а не 20%, как для физлиц.

Что касается Росбанка, там для самозанятых при подтверждении дохода 2-НДФЛ или налоговой декларацией, первоначальный взнос составляет от 15%, а ставка – от 8,85%. Если подтверждать доход бухгалтерской, налоговой или иной отчетностью, первоначальный взнос – от 20%, а ставка – от 9,35%.

В «Дом.РФ» отметили, что требования к самозанятым такие же, как к гражданам, работающим по трудовому договору. В их числе условия, касающиеся возраста, гражданства и регистрации. При этом у самозанятых должен быть стаж не мене одного года.

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Ипотека для самозанятой категории граждан: какие документы нужны

паспорт;

справка о доходах, которую можно получить в личном кабинете налогоплательщика или специальном приложении для самозанятых «Мой налог», а также выписка со счета, если денежные средства в процессе работы поступали туда;

СНИЛС;

свидетельство о заключении брака;

свидетельство о рождении детей;

справка, подтверждающая регистрацию в качестве самозанятого (опыт работы в качестве самозанятого должен быть не меньше 6 месяцев, а лучше 1 год). Прежде всего для оформления ипотеки необходимо подать заявление в банк и приложить к нему пакет документов:

Важно помнить, что требования варьируются в зависимости от банка и вам могут понадобиться дополнительные документы.

Справка о доходах самозанятых – официальный документ с электронной подписью ФНС, который обязан принять банк-кредитор. Помимо этого, подтвердить доход можно с помощью книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций ИП.

Как повысить шансы на получение ипотеки

По данным РБК, как отмечает директор кредитного департамента «Росбанк Дом» Вадим Мамонов, чтобы избежать отказа, крайне важно предоставлять исключительно достоверные сведения. В противном случае взять ипотеку не получится.

Среди главных причин отказа: негативная кредитная история, несоответствие требованиям продукта и банка по платежеспособности и кредитоспособности. Часто отказы связаны с тем, что клиент не всегда указывает свои достоверные доходы и расходы: завышает первые и занижает последние.

При хорошей кредитной истории, наличии созаемщиков, а также правильно заполненных и тщательно подготовленных документах, получить ипотеку вполне реально. Повысить шансы на получение ипотеки также помогут крупный первоначальный взнос (до 50%) и дополнительные активы.

На более лояльное отношение банков также могут рассчитывать самозанятые, которые совмещают свой статус с работой по трудовому договору. В данном случае у таких лиц есть возможность подтвердить часть своего дохода с помощью справки 2-НДФЛ с основного места работы.

Льготная ипотека для самозанятых от Сбера

16 июня Сбер объявил о том, что расширит количество категорий граждан, которые могут получить ипотечный кредит по государственным программам «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека».

С 21 июня льготная ипотека станет доступна и для самозанятых. Для этого граждане должны зарегистрироваться в сервисе Сбера «Свое дело» и получать профессиональный доход на карту Сбера, либо подтвердить свою платежеспособность справкой о состоянии расчетов (доходов).

Для самозанятых будут действовать те же условия госпрограмм, что и для граждан, работающих по договору найма. По «Дальневосточной ипотеке» сниженная ставка составит от 1,5%, по «Семейной ипотеке» от 5,7%, а по программе «Господдержка» от 8,7%.