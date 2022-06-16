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51 минуту назад

Назван способ снизить траты россиян на мусор

Lenta.ru

Снизить траты россиян на мусор можно за счет утилизации органических отходов — она обойдется дешевле захоронения ТКО и позволит меньше вредить планете. Такой способ сократить расходы населения на коммунальные услуги назвал на ПМЭФ заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган, пишет «Российская газета».

Назван способ снизить траты россиян на мусор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Утилизация органики не будет такой дорогой, как захоронение. То есть мы уменьшаем захоронение, а это значит, что еще дешевле будет тариф для населения, если грамотно к этому подойти», — заявил Коган.

Парламентарий добавил, что сейчас россияне платят за 100 процентов захоронения, которое стоит три тысячи рублей за тонну.

По словам Когана, на органику приходится 30 процентов ТКО. Кроме того, на сессии «Экономика замкнутого цикла» эксперты заявили о намерении запретить в России захоронение органических отходов из-за негативного воздействия на экологию.

Ранее Минприроды предложило оценивать работу региональных министров в том числе по организации раздельного сбора отходов — соответствующий критерий захотели внести в KPI (ключевые показатели эффективности) для чиновников. Подобный показатель уже введен для оценки работы российских губернаторов.

Личный счет,ПМЭФ-2022,Александр Коган,Госдума,
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