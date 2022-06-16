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1 час назад

Россиянам посоветовали отказаться от валюты

Lenta.ru

Старший аналитик «Альфа-Капитала» Максим Бирюков порекомендовал отказаться от сбережений в валюте. По его словам, такие накопления перестали быть выгодными в силу высокой инфляции. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Россиянам посоветовали отказаться от валюты
Фото:  Shutterstock Shutterstock

«В силу высокой инфляции хранить сбережения в валюте не самый лучший способ. А если еще речь идет валюте "недружественных странах", то в этом случае могут быть дополнительные риски», — высказался Бирюков.

Он предложил два подхода к сбережениям в валюте. В первом случае, экономист посоветовал сделать ставку на сокращение российского торгового профицита и подождать постепенного ослабления рубля. «Либо можно перевести сбережения в рубли и обратить внимание на российские облигации, что более консервативно и дает основания ожидать превышения дохода над инфляцией», — поделился Бирюков.

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Ранее российским инвесторам разрешили зачислять полученные от продажи иностранных акций средства на зарубежные брокерские счета без получения одобрения правительственной комиссии. О новом способе вывода валюты за границу рассказала на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Личный счет,Максим Бирюков,Эльвира Набиуллина,
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