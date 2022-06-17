На горнолыжном курорте "Эльбрус" карта "Мир" заменит ски-пасс

"Мы поступательно проводим цифровизацию, например, в прошлом сезоне ввели единый электронный ски-пасс для всех трех курортов под управлением Кавказ.РФ. Соглашение с платежной системой "Мир" - следующий этап. Основная цель - унификация сервисов и стандартов отдыха на всех горных курортах для удобства наших гостей, повышение клиентоориентированности", - подчеркнул во время подписания соглашения Хасан Тимижев, генеральный директор Кавказ.РФ.