На горнолыжном курорте "Эльбрус" карта "Мир" заменит ски-пасс

Генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев договорились об использовании карт "Мир" в качестве ски-пассов на курортах Северного Кавказа. Соглашение о реализации проекта подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).
Согласно тексту соглашения, в новом горнолыжном сезоне 2022-2023 года на "Эльбрусе" любители спорта смогут предъявить банковскую карту платежной системы "Мир" в качестве ски-пасса.
"Оплата картой "Мир" подъемников вместо ски-пасса - это только первый шаг на пути сотрудничества с Кавказ.РФ. Мы изучаем возможность в дальнейшем расширить применение карты "Мир" как единого цифрового ключа доступа ко всей инфраструктуре горнолыжного курорта "Эльбрус". Например, синхронизировать программу лояльности курорта с национальной картой", - отметил генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.
Опыт реализации проекта предполагается также тиражировать на другие туристические объекты Кавказ.РФ, в их числе "Архыз", "Ведучи" и строящийся в Северной Осетии курорт "Мамисон".
"Мы поступательно проводим цифровизацию, например, в прошлом сезоне ввели единый электронный ски-пасс для всех трех курортов под управлением Кавказ.РФ. Соглашение с платежной системой "Мир" - следующий этап. Основная цель - унификация сервисов и стандартов отдыха на всех горных курортах для удобства наших гостей, повышение клиентоориентированности", - подчеркнул во время подписания соглашения Хасан Тимижев, генеральный директор Кавказ.РФ.