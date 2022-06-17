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43 минуты назад

«Тинькофф» пообещал не брать комиссию за отравленные до 16 июня SWIFT-переводы

Газета.Ru

Российский коммерческий банк «Тинькофф» сообщил, что не будет взымать комиссию за SWIFT-переводы, отправленные до 16 июня и еще не дошедшие до клиентов. Информацию об этом пресс-служба кредитной организации опубликовала в своем Telegram-канале.

«Тинькофф» прояснил вопрос о комиссии за отравленные до 16 июня переводы
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«Все отправленные до 16 июня включительно и еще не дошедшие переводы будут зачислены по старым условиям без каких-либо комиссий», — указали в пресс-службе.

Однако все новые SWIFT-платежи будут совершаться по новым правилам. В банке объяснили такой шаг вынужденной мерой. Руководство кредитной организации пошло на это в ситуации роста числа проверок со стороны западных партнеров и снижения числа обрабатываемых ими SWIFT-платежей.

Вечером 16 июня «Тинькофф» сообщил об изменении условий SWIFT-переводов, которые остаются одним из немногих способов для россиян отправить или получить деньги из-за рубежа. Минимальная сумма платежа составит $20 000. За входящий SWIFT-перевод в долларах, евро и фунтах нужно будет заплатить комиссию 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы платежа.

Утром 17 июня в СМИ и социальных сетях разошелся скриншот переписки одного из клиентов в официальном Twitter банка. Мужчина поинтересовался, полностью ли банк заберет себе $150, если эти деньги ему переведут из-за границы. На что банк ответил утвердительно.

Затем в тот же день специалист отдела дебетовых карт банка в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что по новым условиям обслуживания SWIFT-переводов в банке «Тинькофф», кредитная организация будет забирать себе в виде комиссии всю сумму входящего перевода, если она составляет менее $200.

Личный счет,Тинькофф банк,
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