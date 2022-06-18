Россиянам дали советы на фоне скачка курса доллара

Простые советы, которые помогут сохранить сбережения

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Воздержитесь от панических решений

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Кризисные ситуации заставляют людей волноваться и совершать необдуманные поступки. Чего точно не стоит делать в период скачка валют, так это срочно продавать или покупать в панике активы. Всегда лучше играть вдолгую, иначе можно потерять часть сбережений, а вот если сохранять спокойствие, то можно избежать финансовых потерь. Деньги вообще не терпят суеты. Именно поэтому «Лента.ру» в рамках проекта «Что делать?» рассказывает о простых правилах, которые помогут сберечь деньги в период экономической нестабильности.

Постарайтесь хранить накопления в разных «корзинах»

Если все-таки хочется купить валюту, то стоит делать это в небольшом количестве. В кризис важно диверсифицировать риски, то есть хранить накопления в разных видах активов, от наличных до ценных бумаг и недвижимости. Также грамотно будет разделить сбережения на три валюты: рубли, доллары и евро. Такой подход выгоден: падение одной валюты можно компенсировать ростом курса других. Стоит иметь у себя несколько карт разных банков. Помните, что кризис не может длиться вечно, а курс рано или поздно укрепится.

Изучите предложения по вкладам

Это хороший вариант, чтобы сберечь деньги, хотя от инфляции в турбулентное время они, вероятно, и не спасут. Поскольку банки предлагают разные ставки, то стоит проанализировать варианты, выбрав самый выгодный. Внимательно прочитайте все условия, определитесь с суммой и сроком вклада (долгосрочный или краткосрочный). Также очень важна надежность финансовой организации. Если ставка намного превышает среднерыночный показатель, то это может свидетельствовать о проблемах финансовой организации. Рейтинг надежности банков, составленный на основе анализа ЦБ, поможет вкладчику совершить правильный выбор. В некоторых случаях есть смысл закрыть старый вклад и открыть новый по более высокой ставке. Но перед этим посчитайте, будет ли это выгодно. Если закрыть старый вклад досрочно, то это приведет к потере процентов.

У вас всегда есть шанс приумножить капитал. Начните разумно инвестировать

В условиях нестабильности одним из способов сохранения и приумножения накоплений являются инвестиции. Например, можно вложиться в металлы. Если играть вдолгую, то перспективными являются медь, платина и никель, считают эксперты. Также надежным способом для сохранения денег служит золото. В 2022 году принят закон об отмене НДС на его покупку. В этот актив-убежище можно вложиться по-разному: открыть обезличенный металлический счет, купить монеты или слитки, приобрести золото на бирже. Цены на золото не очень волатильны, но в кризис обычно растут, поскольку инвесторы надеются с помощью него по крайней мере сохранить свои сбережения. Покупка ювелирных изделий и украшений не самое грамотное вложение, они быстро теряют в стоимости.

Что касается акций, то к ним тоже можно присмотреться. Но тут существуют высокие риски, поэтому, если вам этот рынок незнаком, не надо спешить принимать в нем участие. Неопытный инвестор вряд ли сможет успешно сыграть на фондовом рынке, скорее это приведет к потере части капитала. Хорошим вариантом для начинающего инвестора могут послужить облигации высшей категории надежности.

Еще одни вариант приумножить свои сбережения — фонды коллективного инвестирования (ПИФы). Но перед тем, как относить туда деньги, проверьте, как долго и стабильно работает фонд, не было ли к нему претензий со стороны ЦБ. Важный момент — не стоит брать в долг, чтобы начать инвестировать, особенно в непростой период в экономике. В целом фондовый рынок — скорее вариант для долгосрочных вложений.

Покупка недвижимости остается хорошим вложением средств во все времена

Приобретение недвижимости может стать хорошим инструментом для «фиксации денег». Можно улучшить собственные жилищные условия либо получать пассивный доход, сдавая в аренду жилые или коммерческие помещения. Даже в кризис и при скачках валюты недвижимость можно продать или сдать. Если у вас уже есть нужная сумма и понимание, что у жилья долгий срок окупаемости, то этот вариант можно рассматривать как защитный актив. Не зря большинство россиян, согласно опросу ВЦИОМ, считают покупку недвижимости самым надежным способом сохранить сбережения. Только не совершайте сделку самостоятельно. Лучше найти проверенного риелтора, который не только поможет со сбором и оформлением документов, но и проверит все документы на квартиру, дом или участок.

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Важно понимать, что покупать жилье в кризис можно только на уже имеющиеся средства. Приобретение недвижимости в ипотеку сейчас невыгодно из-за завышенных ставок.

Создайте финансовую подушку безопасности, если ее нет

Это очень важно, потому что кризисы периодически случаются, а запас денег поможет, например, пережить потерю работы. Возьмите за правило каждый месяц откладывать часть зарплаты. Это может быть 10 или 20 процентов от общего дохода. Выберите комфортную для себя сумму и постепенно ее увеличивайте.

Лучше, чтобы накопления были в размере минимум трех месячных расходов

Тогда при скачке валют можно чувствовать себя уверенно, будет легче воздержаться от импульсивных поступков. Финансовая подушка должна быть легко доступна, например, в наличной валюте или на вкладах, открытых на маленький срок. Ценные бумаги для этой цели не подойдут.

Покупайте только необходимые вам импортные товары

Не стоит поддаваться паническим настроениям и скупать сахар или туалетную бумагу в огромных количествах. Однако можно подумать о приобретении действительно нужных импортных товаров. Например, купить ноутбук или телевизор. Если валюта продолжит расти, то это защитит от переплат. Такая же логика и с лекарствами.

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А вот продукты питания не стоит брать в больших количествах, во-первых, они имеют свойство портиться, а во-вторых, ценовые колебания на них не такие критичные. Если так будет спокойнее, то можно купить крупы, чай, консервы. Они не займут много места в квартире и имеют большой срок годности. Подробнее о том, чем стоит, а чем не стоит запасаться на черный день, рассказано здесь. Там же — больше советов о том, как экономить семейный бюджет.

Найдите новый источник дохода

Кризис — это шанс изменить карьерный вектор: выбрать новую профессию либо найти подработку. Если для этого не хватает знаний, то можно почитать специальную литературу или записаться на какие-то курсы. Тогда станете стоить больше как профессионал. «Инвестиции в знания приносят наибольший доход и лучшие дивиденды. Если человек облегчает свой кошелек в пользу ума, то никто не сможет его обокрасть», — говорил один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин. С тех пор в этом отношении мало что изменилось.

Наличие одного источника дохода — довольно опасная ситуация, лучше подстраховаться. Если есть кредиты или другие задолженности, то попытайтесь их оперативно погасить. Иначе, в случае потери дохода, окажетесь в сложной ситуации. Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума, на погашение кредитов граждане нашей страны тратят более 10 процентов дохода. Не пополняйте эту печальную статистику, расправьтесь с долгами.

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Подумайте, из каких еще дополнительных источников можно получить деньги. Например, попытайтесь оформить налоговый вычет, если в прошлом году оплачивали какие-то крупные покупки, лечились, обучались за деньги или тратили средства на занятия спортом. Заявить свое право на вычет можно, подав декларацию в конце года. Здесь есть свои нюансы. Если вы купили квартиру в 2022 году, то подавать декларацию нужно в 2023-м, поскольку государство возвращает налоги, уплаченные за прошлый год.

Чтобы подать декларацию, необязательно идти в налоговую: оформить налоговый вычет сегодня можно через портал или приложение «Госуслуги»

Еще выгодно выбирать дебетовые карты с большим кешбэком, чтобы возвращать себе часть потраченного. Не забывайте и о туристическом кешбэке, который позволит получить 20 процентов от денег, вложенных в отдых. Для этого нужно обзавестись картой «Мир» и оплачивать гостиницы и путевки с нее.

Определите сумму, которую можете позволить себе тратить каждый день

Во время турбулентности в экономике лучше не тратить много денег на развлечения, дорогую одежду, походы на рестораны и так далее. Лучше отложить такие траты до более стабильных времен, урезав необязательные расходы. Полезным будет и определить сумму, которую можно позволить себе тратить в день. Это дисциплинирует и не позволяет выйти за рамки установленного бюджета. При этом не откладывайте оплату кредитов или ЖКХ на потом, накопившиеся долги гораздо сложнее разгребать, а за просрочку выплат начисляют пени.

Анализируйте расходы