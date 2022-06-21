Россиян предупредили о риске инвестиций в дешевый доллар

Курс рубля по отношению к доллару максимально укрепился и достиг пиковых значений. Однако вложения в валюту при такой низкой стоимости весьма рискованны, считает экономист, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

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Вкладываться ли в валюту?

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Несмотря на то, что курс доллара 21 июня опустился до значений июня 2015 года, россиянам стоит решить, будет ли такое средство сбережения выгодным для них, считает экономист.

«Мы с вами точно знаем, что у нас есть дефицит наличной иностранной валюты. Бежать в обменник далеко не придется. С другой стороны, мы слышим уже законодательные, а не только банковские инициативы, связанные с отрицательной доходностью на валютные депозиты как для юридических, так и для физических лиц. С высокой вероятностью эти меры вытеснения из валютных в рублевую зону будут только нарастать», — сказал он.

Константин Ордов, экономист

Надо крепко подумать о том, насколько в наше время валюта становится неким средством сбережения, а не дополнительных расходов и непредсказуемости в связи с высокой волатильностью курса

Константин Ордов рекомендует учитывать то, что в банках сейчас появляются отрицательные ставки для валютных счетов. В таком случае клиенты не получают доход, а отдают деньги финансовой организации за хранение средств.

«Вопрос, что страшнее — платить до 12 процентов годовых на свои валютные депозиты или непредсказуемый курс на момент, когда вы захотите обменять доллары на рубли. Сегодня спред (разница цен — прим. "Ленты.ру") между курсом покупки и продажи может достигать десяти рублей. Если вкладываться в валюту, то лучше от полугода-года и больше, потому что все остальное не позволит оплатить те проценты, которые могут быть на валютном депозите», — предупредил специалист.

Что будет с курсом дальше?

Нынешний курс доллара возможен при сохранении низкого спроса на валюту и действующих ограничений, считает Константин Ордов.

«В настоящее время мы достигли пика укрепления рубля. В дальнейшем это будет невозможно в связи с тем, что у нас потихонечку будет восстанавливаться импорт то ли в результате восстановления экономических связей, то ли из-за так называемого параллельного импорта — новые логистические цепочки поставок начнут действовать, сформируется спрос на валюту. Еще больше на рубль может оказать влияние снятие и отмена всех ограничений на валютном рынке, которые существуют по движению капитала. Когда это произойдет, понять невозможно», — заключил он.

Константин Ордов, экономист

Мы знаем, что Центробанк до сентября не будет существенно изменять свою политику на валютном рынке. Это нам подсказывает, что до сентября возможны колебания в диапазоне от 50 до 70 рублей за доллар, а после вероятен рост