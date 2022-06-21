Россиян предупредили о риске инвестиций в дешевый доллар

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1 час назад

ЦБ понизил курс доллара на 22 июня до 54,71 рублей

ТАССиещё 49

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Банк России установил на 22 июня 2022 года официальный курс доллара на уровне 54,7081 рублей, что на 1 рубль 46,46 копеек ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 1 рубль 34,37 копеек, до 57,4566 рублей.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным на 16:19, курс доллара на валютных торгах Московской биржи снижается на 2,39% - до 54,3 рублей, курс евро находится на уровне 57,09 рублей (-2,98%).

Ранее курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже опускался ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года.

Личный счет,Банк России,Московская биржа,
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