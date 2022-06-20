Новые льготы и повышенные выплаты: что ждет семьи с детьми с 1 июля

В июле семьям с детьми предоставят ипотеку на особых условиях и проиндексируют социальные выплаты. Life разбирался, как получить льготы и на сколько вырастут пособия.

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«С 1 июля некоторые банки открывают новые льготные программы кредитования для семей с детьми. В частности, можно будет получить ипотеку под 3% годовых. Кроме того, появятся особо выгодные условия для страхования. Например, детей из многодетных семей. Будут и региональные программы. Местные банки будут сами определять, кому и по каким критериям выдавать кредиты», - отмечает издание.

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Что касается категорий льготников, то они тоже будут различаться. Это могут быть молодые или многодетные семьи, работники определенных организаций или представители определенных профессий. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал высоко оценил инициативу со стороны банков. Он указал на то, что именно процентная ставка часто препятствует покупке. Так, нововведение даст дополнительный стимул в решении вопроса. Кроме того, семьи будут уверены в своих силах в плане оформления ипотеки, подчеркнул Сигал.

«Что же касается детских пособий, то хочется обратить внимание на то, что семьи, которые не проходили по доходам при назначении выплат, могут вновь подать заявление в июле 2022 года. Во многих регионах прожиточный минимум на душу населения изменился и количество получателей пособий может стать больше», - заявила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

В ряде регионов с учетом повышения прожиточного минимума производится индексация выплат с 1 июля 2022 года, напомнила она. Например, в Тамбовской области будут проиндексированы выплаты на 1,04. Повысятся там денежные выплаты, предоставляемые опекунам и приемным родителям, отметила Красовская. Они составят на ребенка в возрасте до трех лет 9493 рубля, от трех до семи лет — 9681 рубль, от семи до восемнадцати лет — 9982 рубля. Эти деньги выдаются на питание, покупку одежды и другие текущие нужды.

Приемной и патронатной семье выделят деньги на расходы по текущему ремонту жилья, приобретению мебели, оплате коммунальных и прочих услуг в сумме 4545 рублей, отметила специалист. Ежемесячное пособие на ребенка из многодетной семьи будет составлять 477 рублей, ежемесячная денежная выплата на детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), — 1119 рублей.

В других регионах размер прибавки будет отличаться. В частности, ежемесячные денежные выплаты в Калининградской области проиндексируют на 1,03. В Пермском крае с 1 июля будут также проиндексированы на 1,058 пособия для многодетных, надбавки для отдельных категорий педагогов, стипендии, ЕДВ пенсионерам, имеющим большой стаж, и ветеранам труда.