Раскрыт размер выплат для переселенцев из Донбасса и с Украины

Сумма выплат для переселенцев из Донбасса и с Украины составит до 15 тыс. рублей. Она будет зависеть от размера семьи, заявил председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук, передает агентство «Прайм».

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По его словам, программа прямых материальных выплат пострадавшим от украинского кризиса была запущена недавно. Так, она уже действует в Воронежской, Курской, Белгородской и Ростовской областях. Савчук подчеркнул, что средства уже получили около 300 граждан. Первый этап предполагает охват примерно восьми тысяч беженцев в этих субъектах.

Размер выплаты для семьи из 1-2 человек будет составлять 5 тыс. рублей, для семьи из 3-4 человек — 10 тыс. рублей. Семьи из 5 и более человек получат выплаты в 15 тыс. рублей.

Среди тех категорий переселенцев, которым полагаются средства, - пожилые люди, беременные женщины, семьи, в которых есть лица с ограниченными возможностями здоровья, одинокие родители с детьми до 18 лет, многодетные семьи с 3 и более несовершеннолетними детьми, подчеркнул председатель РКК.

В Белгородской и Курской областях на выплаты могут рассчитывать также женщины с детьми до 3 лет.

20 июня празднуют Всемирный день беженцев.