Раскрыт размер выплат для переселенцев из Донбасса и с Украины

Сумма выплат для переселенцев из Донбасса и с Украины составит до 15 тыс. рублей. Она будет зависеть от размера семьи, заявил председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук, передает агентство «Прайм».
По его словам, программа прямых материальных выплат пострадавшим от украинского кризиса была запущена недавно. Так, она уже действует в Воронежской, Курской, Белгородской и Ростовской областях. Савчук подчеркнул, что средства уже получили около 300 граждан. Первый этап предполагает охват примерно восьми тысяч беженцев в этих субъектах.
Размер выплаты для семьи из 1-2 человек будет составлять 5 тыс. рублей, для семьи из 3-4 человек — 10 тыс. рублей. Семьи из 5 и более человек получат выплаты в 15 тыс. рублей.
Среди тех категорий переселенцев, которым полагаются средства, - пожилые люди, беременные женщины, семьи, в которых есть лица с ограниченными возможностями здоровья, одинокие родители с детьми до 18 лет, многодетные семьи с 3 и более несовершеннолетними детьми, подчеркнул председатель РКК.
В Белгородской и Курской областях на выплаты могут рассчитывать также женщины с детьми до 3 лет.
20 июня празднуют Всемирный день беженцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал семьи с детьми «будущим России» и привал усовершенствовать систему их поддержки.