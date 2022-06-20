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19 минут назад

Эстонцам запретят привозить из России водку и стулья

Lenta.ruиещё 3

Эстония вводит для частных лиц запрет на ввоз из России подсанкционных товаров, в перечень попадают такие товары, как водка и стулья, следует из сообщения налогово-таможенного департамента республики.

Эстонцам запретят привозить из России водку и стулья
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о продукции, которая приносит России «существенный доход» и помогает финансировать расходы на военную операцию, значится в публикации. С 10 июля граждане не смогут ввезти в Эстонию алкоголь крепостью ниже 80 градусов — помимо водки, это также пиво, вино, виски, ликеры и другие спиртные напитки. Нельзя будет привезти также древесину и изделия из дерева, мебель и удобрения.

17 июня сосед Эстонии, Финляндия ввела запрет на ввоз физическими лицами нефтепродуктов из России в канистрах и других емкостях. Таможня объяснила, что решение связано с европейскими санкциями, введенными в начале месяца.

Ограничения накладываются на прямую или косвенная покупку, импорт или передачу нефтепродуктов из России. Теперь топливо можно ввезти только в топливном баке.

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