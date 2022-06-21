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1 час назад

Минфин предложил ввести три новые льготы по НДФЛ

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Минфин предложил новые льготы при уплате подоходного налога.

Минфин предложил ввести три новые льготы по НДФЛ
Фото: ТАССТАСС

В частности, освобождать от НДФЛ на выплаты при увольнении, а также снятие возрастного ограничения для недееспособных детей для вычета за медицинские услуги, передает РБК.

По действующему правилу за лечение можно вернуть до 15 600 рублей. Однако по дорогостоящим видам медпомощи сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, без учета ограничения.

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Также Минфин предлагает дать регионам право уменьшать минимальный срок владения имуществом для освобождения от налога при сделках с недвижимостью, которая была унаследована, приватизирована или подарена.

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