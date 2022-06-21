Кому положена субсидия за ЖКХ

Предоставить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) могут гражданам, которые тратят на нее больше установленной максимальной доли своих доходов. Об этом заявил агентству «Прайм» ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На федеральном уровне это 22%, но региональные власти могут менять данную цифру. Например, в Москве это 10%, в Санкт-Петербурге — 14%, в Кировской области — 15%.

Так, если при расчете совокупного дохода семьи на «коммуналку» уходит свыше 22% (или больше предела, установленного региональными властями), то граждане могут получить данную субсидию. Состав семьи не имеет значения, то есть рассчитывать на субсидию могут как одинокие граждане, так и семьи, в составе которых несколько работающих граждан.

Кроме того, субсидию могут дать собственникам и нанимателям жилых помещений, в том числе муниципального жилья. Не получат субсидию лица, не являющиеся гражданами РФ, снимающие жилье неофициально (без договора найма или по договору безвозмездного пользования) и те, кто заключил ренту с пожизненным содержанием, отметил Уткин.

По его словам, в расчет берется размер помещения, в котором проживают граждане. В случае превышения установленного норматива субсидия начисляться не будет.

«К примеру, в Москве на одного человека это 33 кв. метра, на двоих — 42 кв. метра, на троих и более — по 18 кв. метров на человека. То есть если одинокий гражданин занимает квартиру, допустим, в 65 кв. метров, субсидия ему не положена», — пояснил Уткин.