Кому положена субсидия за ЖКХ

Предоставить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) могут гражданам, которые тратят на нее больше установленной максимальной доли своих доходов. Об этом заявил агентству «Прайм» ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.
На федеральном уровне это 22%, но региональные власти могут менять данную цифру. Например, в Москве это 10%, в Санкт-Петербурге — 14%, в Кировской области — 15%.
Так, если при расчете совокупного дохода семьи на «коммуналку» уходит свыше 22% (или больше предела, установленного региональными властями), то граждане могут получить данную субсидию. Состав семьи не имеет значения, то есть рассчитывать на субсидию могут как одинокие граждане, так и семьи, в составе которых несколько работающих граждан.
Кроме того, субсидию могут дать собственникам и нанимателям жилых помещений, в том числе муниципального жилья. Не получат субсидию лица, не являющиеся гражданами РФ, снимающие жилье неофициально (без договора найма или по договору безвозмездного пользования) и те, кто заключил ренту с пожизненным содержанием, отметил Уткин.
По его словам, в расчет берется размер помещения, в котором проживают граждане. В случае превышения установленного норматива субсидия начисляться не будет.
«К примеру, в Москве на одного человека это 33 кв. метра, на двоих — 42 кв. метра, на троих и более — по 18 кв. метров на человека. То есть если одинокий гражданин занимает квартиру, допустим, в 65 кв. метров, субсидия ему не положена», — пояснил Уткин.
Ранее правительство РФ внесло изменения в Жилищный кодекс страны в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года, согласно которым 1 января 2022 года изменились правила получения субсидий и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ. Теперь субсидии не полагаются тем собственникам, у которых в судебном порядке подтвердилась задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. При этом долгом считается неуплата за период не более чем в три последних года.