Названа стоимость летнего отдыха в Крыму

В конце июня — начале июля в Крыму россияне смогут найти туры по сниженным ценам. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, какие есть бюджетные варианты отдыха на полуострове.

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Отмечается, что период снижения цен, который наблюдался на полуострове в начале летнего сезона, постепенно заканчивается. Это обусловлено тем, что туристы начинают бронировать отели «в расчете на то, чтобы добираться на авто». Однако многие объекты еще предлагают размещение со скидкой.

В частности, за тур на 10 ночей в отель «Партенита» с заездом 29 июня и питанием «все включено» граждане отдадут от 50 тыс. рублей на двоих, при этом дети до 16 лет могут поехать бесплатно.

Такой же тур в Береговом (семь километров от Феодосии) обойдется в 52,9 тыс. рублей на двоих. В Алуште туристы отдадут за отдых минимум 57 тыс. рублей, в курортном отеле Мисхора — минимум 81,2 тыс. рублей на двоих (66,2 тыс. рублей с завтраками).

Туристы, которые отдают предпочтение отдыху уровня «комфорт», могут найти тур на 10 дней в отель Алушты от 96,9 тыс. рублей на двоих с завтраками (от 110 тыс. рублей с полным пансионом). Размещение в санатории Форосского парка «все включено» будет стоить минимум 242,9 тыс. рублей (или минимум 184,9 тыс. рублей на базе завтраков).