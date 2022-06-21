Названа стоимость летнего отдыха в Крыму

В конце июня — начале июля в Крыму россияне смогут найти туры по сниженным ценам. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, какие есть бюджетные варианты отдыха на полуострове.
Отмечается, что период снижения цен, который наблюдался на полуострове в начале летнего сезона, постепенно заканчивается. Это обусловлено тем, что туристы начинают бронировать отели «в расчете на то, чтобы добираться на авто». Однако многие объекты еще предлагают размещение со скидкой.
В частности, за тур на 10 ночей в отель «Партенита» с заездом 29 июня и питанием «все включено» граждане отдадут от 50 тыс. рублей на двоих, при этом дети до 16 лет могут поехать бесплатно.
Такой же тур в Береговом (семь километров от Феодосии) обойдется в 52,9 тыс. рублей на двоих. В Алуште туристы отдадут за отдых минимум 57 тыс. рублей, в курортном отеле Мисхора — минимум 81,2 тыс. рублей на двоих (66,2 тыс. рублей с завтраками).
Туристы, которые отдают предпочтение отдыху уровня «комфорт», могут найти тур на 10 дней в отель Алушты от 96,9 тыс. рублей на двоих с завтраками (от 110 тыс. рублей с полным пансионом). Размещение в санатории Форосского парка «все включено» будет стоить минимум 242,9 тыс. рублей (или минимум 184,9 тыс. рублей на базе завтраков).
Ранее сообщалось, что, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), турецкий курорт Анталья может лишиться 45% российских туристов по сравнению с 2019 годом (5,5 млн туристов) и 17% - с 2021 годом. Согласно прогнозам, Анталью посетят порядка 3 млн россиян с учетом регулярных рейсов из России в Турцию (по 500 рейсов в неделю). В июне на курорте могут отдохнуть около 500 тыс. туристов из РФ.