Пенсии работающим пенсионерам в 2022 году: размер выплат, условия

Россияне, достигшие пенсионного возраста, но продолжающие работать, получают пенсии, как и их ровесники, которые прекратили трудовую деятельность. Какие условия необходимы, чтобы оформить пенсии работающим пенсионерам в 2022 году, и будет ли индексация этих выплат — рассказываем обо всем подробно.

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Кто может получать пенсию как работающий пенсионер

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Как поясняется на сайте «Госуслуги», пенсии работающим пенсионерам назначаются при соблюдении следующих условий:

достижение пенсионного возраста;

наличие минимального страхового стажа;

наличие минимального количества пенсионных баллов.

Помимо пенсий, которые назначаются при достижении определенного возраста, трудоустроенные граждане могут получать выплаты, положенные при инвалидности, при потере кормильца и при выслуге лет. Чтобы оформить их, нужно обратиться в Пенсионный фонд России. Это можно сделать самостоятельно (принести заявление в отделение ПФР) либо через отдел кадров по месту работы. Во втором случае кадровики собирают пакет документов, подтверждающих право на выплаты, и отправляют эти материалы в Пенсионный фонд России, сообщает «Информационный сайт о ПФР».

Чтобы будущая пенсия была рассчитана правильно, в ПФР нужно предоставить все сведения о трудовом стаже и зарплате, включая дополнительные данные (информацию об иждивенцах, условиях работы и пр.)

Сколько получают работающие пенсионеры

В феврале 2022 года «Известия» со ссылкой на Минтруд сообщили, что средняя страховая пенсия неработающего населения в России составляет 19 тысяч рублей, а работающего — 14 тысяч рублей. Среднестатистический совокупный доход трудоустроенных пенсионеров — 66 тысяч рублей в месяц.

Будут ли индексации пенсий работающим пенсионерам

В 2022 году в рамках внеплановой индексации пенсии повысили для неработающих пенсионеров. Однако к людям пожилого возраста, которые продолжают трудовую деятельность, это не относится. С 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам в России отменены. При прекращении трудовой деятельности выплаты повышаются с учетом всех индексаций, которые производились за время работы гражданина.

Вопрос о том, чтобы возобновить индексации пенсий работающим пенсионерам, сейчас активно обсуждается. Как сообщила в апреле 2022 года «Парламентская газета», в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, автором которого выступила депутат Оксана Дмитриева.

«В проекте федерального закона предлагается ликвидировать дискриминацию работающих пенсионеров и с 1 июля 2022 года выплачивать такой же размер пенсии, какой они бы получали, если бы относились к категории неработающих пенсионеров», — говорилось в пояснительной записке к документу.

Однако правительство не поддержало данный законопроект. В кабмине отметили, что для индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится 147 миллиардов рублей в год.

В начале июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова призвала ускорить вопрос о возобновлении индексации выплат для трудоустроенных пенсионеров.

Она отметила, что ежегодный перерасчет пенсии работающих необходим в соответствии с принципом социальной справедливости.

«До сих пор, к сожалению, не решен вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Очевидно — люди продолжают работать, потому что пенсии на жизнь не хватает», — сказала Москалькова.