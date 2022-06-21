Названа сумма выплат семьям пропавших после обстрела в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что семьям людей, пропавших без вести после обстрела буровых платформ, выплатят по 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Спикер парламента Крыма Владимир Константинов уточнил, что все пострадавшие получат пособия.

20 июня власти Крыма сообщили, что украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

Удар был нанесен по трем вышкам, на которых находились 109 человек. Самый сильный удар пришелся по первой вышке.