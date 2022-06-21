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1 час назад

Названа сумма выплат семьям пропавших после обстрела в Крыму

Мария Иванова

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что семьям людей, пропавших без вести после обстрела буровых платформ, выплатят по 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Названа сумма выплат семьям пропавших после обстрела в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов уточнил, что все пострадавшие получат пособия.

20 июня власти Крыма сообщили, что украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза».

Удар был нанесен по трем вышкам, на которых находились 109 человек. Самый сильный удар пришелся по первой вышке.

Пятеро человек были спасены, трое из них пострадали, поиски еще семерых человек продолжаются.

Личный счет,Владимир Константинов,Сергей Аксенов,
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