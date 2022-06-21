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43 минуты назад

Россиян предупредили о росте безработицы

Лера Букина

В России возникла нехватка вакансий. Это, в свою очередь, негативно отражается на рынке труда, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Центра трудовых исследований ВШЭ, кандидат экономических наук Владимир Гимпельсон.

Россиян предупредили о росте безработицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что низкий уровень безработицы в настоящее время связан с тем, что люди не регистрируют свой статус из-за небольших пособий.

«Регистрируемая безработица — это только небольшая часть безработицы. И чем у нас пособия ниже, тем склонность к регистрации ниже. Поэтому при низком пособии она у нас низкая. Конечно, уровень безработицы будет расти. Но он будет расти за счёт разных обстоятельств. Уровень безработицы зависит как от темпа потери работы, так и от темпа нового трудоустройства. А в условиях кризиса компании не спешат создавать новые вакансии. Они сдерживают свою экономическую активность, потому что в такой ситуации спрос меньше, неопределённость больше», - отметил он.

По мнению эксперта, именно уровень оплаты труда служит главным индикатором ситуации на рынке труда.

Ранее глава рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров оценил безработицу в Москве как «нулевую». Уход иностранных компаний из России в результате санкций не повлиял на сферу занятости и рынок труда в целом, отметил он.

Личный счет,Владимир Гимпельсон,Алексей Захаров,ВШЭ,
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