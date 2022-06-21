Россиян предупредили о росте безработицы

«Регистрируемая безработица — это только небольшая часть безработицы. И чем у нас пособия ниже, тем склонность к регистрации ниже. Поэтому при низком пособии она у нас низкая. Конечно, уровень безработицы будет расти. Но он будет расти за счёт разных обстоятельств. Уровень безработицы зависит как от темпа потери работы, так и от темпа нового трудоустройства. А в условиях кризиса компании не спешат создавать новые вакансии. Они сдерживают свою экономическую активность, потому что в такой ситуации спрос меньше, неопределённость больше», - отметил он.