Еще один банк вводит комиссию за обслуживание валютных счетов физлиц

"С 4 июля 2022 года Росбанк начинает брать комиссию за обслуживание валютных счетов физических лиц. Комиссия 0,5% будет сниматься за обслуживание счетов клиентов в евро и долларах, если сумма на них будет превышать €10 тыс. или $10 тыс. Для премиальных клиентов комиссия 0,5% будет сниматься, если сумма на валютных счетах будет превышать €25 тыс. или $25 тыс.", - следует из сообщения Росбанка.