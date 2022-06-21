Еще один банк вводит комиссию за обслуживание валютных счетов физлиц

Росбанк с 4 июля вводит комиссию за обслуживание валютных счетов физических лиц в долларах и евро, говорится в сообщении кредитной организации.
"С 4 июля 2022 года Росбанк начинает брать комиссию за обслуживание валютных счетов физических лиц. Комиссия 0,5% будет сниматься за обслуживание счетов клиентов в евро и долларах, если сумма на них будет превышать €10 тыс. или $10 тыс. Для премиальных клиентов комиссия 0,5% будет сниматься, если сумма на валютных счетах будет превышать €25 тыс. или $25 тыс.", - следует из сообщения Росбанка.
Если у клиента открыто несколько счетов, то процент рассчитывается на совокупный остаток. Суммируются остатки только на текущих счетах, за остатки на валютных вкладах комиссия браться не будет, отмечается в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что новое правило распространяется на действующих клиентов. Открыть новые валютные счета в долларах и евро в Росбанке пока нельзя.
"Снижение валютной позиции Росбанка на рынке позволит нам продолжить эффективно управлять деньгами и снизить риски для клиентов в постоянно меняющихся рыночных условиях. По общедоступной информации известно, что подобные изменения уже произошли или произойдут в ближайшее время в других банках РФ", - добавили в Росбанке.
Об этих планах Росбанк заявлял еще в начале июня. Ранее о введении комиссии за обслуживание счетов в иностранной валюте сообщили "Тинькофф банк" и Райффайзенбанк. "Тинькофф банк" вводит комиссию с 23 июня, Райффайзенбанк - с 30 июня.