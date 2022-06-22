Дачникам напомнили о штрафах до ₽50 тысяч

Наличие сорняков и одуванчиков на дачном участке может грозить россиянам штрафом от 20 000 до 50 000 рублей. Об этом агентству «Прайм» напомнил юрист компании «Позиция права» Егор Редин. По его словам, санкции прописаны в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Штрафы предусмотрены не только за одуванчики, но и за полынь, чертополох, борщевик и другие агрессивные растения.

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По словам Редина, штрафы выписывают, если участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Наличие сорняков на полезной площади грозит штрафом за нецелевое использование участка. Впрочем, контролирующие органы должны доказать, что выращивание сорной травы было намеренным. Кроме того, площадь покрытия сорняками должна составлять 20–25% общей территории.

«Вместе с тем, данное правило не относится к владельцам участков категории "индивидуальное жилищное строительство" (ИЖС) или участкам для огородничества. За разведение ромашки или одуванчиков на этих типах участков штрафы не выписываются», — заявил юрист.

Также Редин добавил, что касательно борщевика Сосновского действуют другие правила. За наличие на территории этого растения владельцу грозит штраф вне зависимости от категории участка. Для собственников наказание составляет 500 рублей, а для юридического или должностного лица штраф может быть выше — от 1000 до 10 000 рублей.