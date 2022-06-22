«Таким образом, если вы являетесь владельцем земли сельхозназначения, то вас могут оштрафовать за нецелевое использование участка, если будет доказано, что вы выращивали сорные травы намеренно, и площадь покрытия сорняками составляет более 20-25% от общей площади участка. Если же вы являетесь собственником участка под ИЖС, то штрафные санкции к вам применяться не могут. Но вне зависимости от категории участка, за распространение борщевика в любом случае вам будет назначен штраф», – рассказал Редин.