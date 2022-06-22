Наличие сорняков на дачных участках, в том числе ромашек и одуванчиков, может обернуться штрафом в размере от 20 тыс. рублей. Об этом россиян предупредил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин, пишет «Прайм».
По его словам, согласно ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ за наличие сорняков на дачном участке предусматривается штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей. При этом для назначения штрафа учитываются следующие факторы: земельный участок должен относиться к категории земель сельхозназначения; площадь сорных трав должна занимать более 20-25% от общей площади земельного участка. Допускается и вероятность намеренного разведения сорняков, но в этом случае будет считаться, что участок используется по нецелевому назначению.
Сорняками будут считаться сорные травы типа бурьяна, ромашки, одуванчиков, чертополоха и других. При этом за распространение борщевика штраф может достигать 500 рублей для собственника участка. Для собственников дач в Московской области штраф может достигать 5 тыс. рублей.
«Таким образом, если вы являетесь владельцем земли сельхозназначения, то вас могут оштрафовать за нецелевое использование участка, если будет доказано, что вы выращивали сорные травы намеренно, и площадь покрытия сорняками составляет более 20-25% от общей площади участка. Если же вы являетесь собственником участка под ИЖС, то штрафные санкции к вам применяться не могут. Но вне зависимости от категории участка, за распространение борщевика в любом случае вам будет назначен штраф», – рассказал Редин.