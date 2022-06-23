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1 час назад

В России намерены увеличить обеспечение пенсионеров на треть

Ura.Ruиещё 2

Среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров в России может составить 24 477 рубля к 2025 году. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

В России намерены увеличить обеспечение пенсионеров на треть
Фото: ТАССТАСС

«Согласно проектировкам Минтруда, в ближайшие три года страховые пенсии могут быть проиндексированы следующим образом: с 1 января 2023 года — на 6,8% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля); с 1 января 2024 года — на 6,1% (среднегодовой размер пенсии составит 23 390 рублей); С 1 февраля 2025 года — на 4% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6% (среднегодовой размер пенсии составит 24 477 рублей)», — сообщает РБК, ссылаясь на проект документа.

Согласно представленным данным, в ближайшие три года работающих пенсионеров индексация не затронет. Такой бюджет рассчитан в ПФР.

1 июня в России началась индексация пенсий и социальных выплат. Это решение было принято после соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина повысить пенсии неработающим пенсионерам на 10%. В Минтруда РФ сообщали, что средний размер пенсии после индексации вырастет до 19 360 рублей. Помимо этого, российский глава заявлял об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) россиян также на 10%. Следующая индексация пройдет в установленные законодательством сроки: 1 января и 1 апреля.

Личный счет,Владимир Путин,Минтруд России,Пенсионный фонд РФ,
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