В России намерены увеличить обеспечение пенсионеров на треть

«Согласно проектировкам Минтруда, в ближайшие три года страховые пенсии могут быть проиндексированы следующим образом: с 1 января 2023 года — на 6,8% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля); с 1 января 2024 года — на 6,1% (среднегодовой размер пенсии составит 23 390 рублей); С 1 февраля 2025 года — на 4% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6% (среднегодовой размер пенсии составит 24 477 рублей)», — сообщает РБК, ссылаясь на проект документа.