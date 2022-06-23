В России анонсировали увеличение маткапитала

В России представили первые проектировки размера материнского капитала на ближайшие три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Документ предполагает, что размер выплаты может поменяться следующим образом: в 2023 году на рождение первенца дадут 616,3 тыс. руб., на второго ребенка — 814,4 тыс. руб.;

в 2024 году на рождение первенца — 653,9 тыс. руб., на второго ребенка — 864,1 тыс. руб.;

в 2025 году на рождение первенца — 680,1 тыс. руб., на второго ребенка — 898,7 тыс. руб.

В 2022 году маткапитал на первого ребенка составляет 524,5 тыс. руб., на второго — 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первенца, и 168,6 тыс. руб. (разница между первой и второй суммой), если его оформляла.

Прогноз рассчитывается исходя из темпов инфляции в соответствии с ожиданиями Минэкономразвития. В базовом сценарии предполагается ускорение темпов роста цен до 17,5%, в 2023 году — до 6,1%, а в 2024 году возвращение к таргету ЦБ в размере 4%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что прогноз на 2022 год планируется пересмотреть в лучшую сторону, хотя инфляция по его итогам все равно останется двузначной.