Россияне стали чаще брать займы «до зарплаты»

На микрофинансовом рынке России начала расти доля срочных займов «до зарплаты». Об этом сообщил «Коммерсант». Причина — снижение уровня жизни и сокращение горизонта планирования на фоне высокой инфляции и общей нестабильной экономической ситуации. Участники рынка ждут, что тренд сохранится до конца 2022 года и МФО придётся дополнительно инвестировать в систему привлечения клиентов и проверки их платёжеспособности.

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Как следует из отчёта онлайн-платформы Webbankir, при заполнении заявки клиенты акцентируют внимание на том, что деньги им понадобились срочно.

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Тенденция на займы до зарплаты стала более явной, чем в начале пандемии. В мае 2020 года на срочные микрозаймы приходилось 6% заявок, а в мае 2022 года доля превысила 10%.

Рост «срочных» заявок зафиксировали и в компании Moneyman. В мае 2022 года относительно марта их количество выросло на 1 п. п., относительно мая 2020 года — на 2,5 п. п. Клиенты «запрашивают немаленькие суммы», что может быть связано с ограничением банковского кредитования и сокращением кредитов, которые выдают в торговых точках, отметил операционный директор ГК Eqvanta Иван Меринов.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2022 года россиянам выдали 2,38 млн «займов до зарплаты» (до 30 000 рублей, сроком до 30 дней) на 21,59 млрд рублей. Это максимум с декабря 2021 года и на 16% выше, чем годом ранее. Согласно данным Центробанка, всего в январе — марте в России выдали микрозаймов на 175 млрд рублей.

Почему это происходит

Главная причина тренда — в высокой инфляции: зарплаты не успевают за ростом цен, отметил гендиректор Webbankir Андрей Пономарев. «В результате даже работающие люди, которые формально сохранили уровень доходов, начинают испытывать финансовые затруднения», — сказал он.

Рост заявок на кредиты связан с сокращением горизонта планирования, считает директор саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева. Она также отметила, что компании стали выдавать микрозаймы осторожнее.

Как работают микрокредитные организации

Участники рынка в основном сохраняют традиционную модель бизнеса, рассказал гендиректор Moneyman Сергей Весовщук. «Говорить о необходимости смены или трансформации модели привлечения пока рано», — считает он.

Некоторые компании начали работать по-другому из-за выросшего спроса на займы «до зарплаты». Например, «МигКредит», который в основном выдаёт среднесрочные займы, сейчас пытается трансформировать бизнес-модель под запросы населения, отметил коммерческий директор компании Марат Аббясов.

Затраты на систему проверки платёжеспособности клиентов придётся увеличить, заявил гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов. В новых условиях компаниям приходится много тратить на и маркетинг, рассказали аналитики ИК «Иволга капитал». В первом квартале затраты на рекламу МФО достигли 1,4 млрд рублей, превысив показатель прошлого года в 1,6 раза, говорится в отчётности компаний.

«Для рентабельности бизнеса нужны новые качественные заёмщики, однако в условиях ограничения бюджета компании вынуждены работать с более дешёвыми каналами привлечения», — рассказал гендиректор финансовой экосистемы «Юником24» Дмитрий Африканов.

Смирнов добавил, что сейчас МФО тратят больше денег на контекстную рекламу, общение с клиентами по электронной почте и SMS-сообщения.