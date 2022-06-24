Несколько крупных банков приостановили открытие счетов в валюте

Некоторые российские банки перестали открывать накопительные счета и вклады в долларах и евро.

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Так, речь идет о ПСБ, Росбанке, а также банках «Открытие» и «Тинькофф», сообщает газета «Известия», которая обзвонила call-центры кредитных организаций.

В ряде банков сообщили, что открытие счетов в долларах и евро невозможно с 9 июня. В банке «Открытие» добавили, что кредитная организация открывает счета только в национальной валюте. Валютные счета в этом банке недоступны с 15 июня. нет валютных счетов и в «Райффайзенбанк» и в Совкомбанке.

«Известия» направили запросы в крупные банки. Так, в ВТБ, банке «Ак Барс», МКБ и «УБРиР» отметили, что ограничений на открытие депозитных и накопительных счетов в валюте, включая доллары США и евро, нет.

В «Тинькофф банк» сообщили, что с 28 мая временно прекращает открывать вклады в валюте.