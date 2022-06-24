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1 час назад

Зарплаты вырастут: кто начнет получать больше с 1 июля

Лера Букина

Россиян, чья зарплата связана с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ), в июле ожидает повышение оплаты труда. Об этом заявил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев агентству «Прайм».

Зарплаты вырастут: кто начнет получать больше с 1 июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас размер МРОТ составляет 15 279 рублей.

«Компании обязаны соблюдать законодательство и поэтому они будут повышать зарплату сотрудникам до новой величины МРОТ», — подчеркнул эксперт.

По его словам, районные, «северные» коэффициенты и надбавка за стаж не входят в размер минимальной оплаты труда. Их начисляют сверх этого показателя.

Во вторник глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России в июне вырос уровень безработицы. Он подчеркнул, что напряжение на рынке труда постепенно начинает возрастать, однако в стране уже приняты меры, которые «дали определенный результат».

Ранее директор Центра трудовых исследований ВШЭ, кандидат экономических наук Владимир Гимпельсон заявил, что в России возникла нехватка вакансий. Это, в свою очередь, негативно отражается на рынке труда, подчеркнул он. Гимпельсон отметил, что низкий уровень безработицы в настоящее время связан с тем, что люди не регистрируют свой статус из-за небольших пособий.

С 1 июня в России действует указ президента Владимира Путина об индексации пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%. Согласно постановлению, МРОТ увеличился до 15 279 рублей в месяц. Прожиточный минимум в среднем по стране составляет 13 919 рублей. После индексации на 10% пенсия неработающих пенсионеров в среднем стала составлять 19 360 рублей.

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