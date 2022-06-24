Россияне перешли на продукты отечественного производства

Спрос на продукты отечественного производства среди россиян вырос в 2,5 раза. Это показало исследование онлайн-сервиса доставки из магазинов «СберМаркет», поступившее в «Газету.Ru».

Сотрудники онлайн-сервиса доставки из магазинов «СберМаркет» проанализировали, что покупали россияне с января по май 2022 года. В результате исследования выяснилось, что спрос на продукты отечественного производства вырос в 2,2 раза в количестве заказов и в 2,5 раза в обороте в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.