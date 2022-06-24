Россияне перешли на продукты отечественного производства

Спрос на продукты отечественного производства среди россиян вырос в 2,5 раза. Это показало исследование онлайн-сервиса доставки из магазинов «СберМаркет», поступившее в «Газету.Ru».
Сотрудники онлайн-сервиса доставки из магазинов «СберМаркет» проанализировали, что покупали россияне с января по май 2022 года. В результате исследования выяснилось, что спрос на продукты отечественного производства вырос в 2,2 раза в количестве заказов и в 2,5 раза в обороте в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.
Сообщается, что стандартная корзина клиента «СберМаркета» на 70-80% состоит из товаров отечественного производства.
«Самые популярные товарные категории российского производства в корзине покупателя — свежие фрукты и овощи, молоко, крупы, колбасы, вода и полуфабрикаты. Например, чаще всего в январе-мае россияне покупали: лук репчатый, картофель и лимоны российского производства, вареную колбасу «Вязанка», гречку «Мистраль», молоко «ЭкоНива» 3,2%, огурцы «Мое Лето», муку Makfa, питьевую воду «Шишкин Лес», фарш из индейки «Индилайт», говяжий фарш «Мираторг» Black Angus, куриную голень «Петелинка», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, отмечается, что большой популярностью пользуются СТМ-товары российского производства. Самые популярные российские СТМ в «СберМаркете» по итогам пяти месяцев — «Моя Цена» (ретейлер «Магнит»), «Правильное решение» (ретейлер «Монетка»), «Верная цена» (ретейлер «Верный»).