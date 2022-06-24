Экономная мать перечислила бесплатные способы развлечь ребенка

Экономная мать двоих детей Эмма Стреттон рассказала, как у нее получается откладывать деньги. 37-летняя домохозяйка из Манчестера в беседе с NeedToKnow.online перечислила бесплатные способы развлечь ребенка.

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По словам Стреттон, она любит тратиться на осмысленные вещи.

«Я хочу научить детей тому, что веселье не обязательно требует денег, гораздо важнее вместе проводить время», — говорит женщина.

Так, она водит детей в зоомагазин как в музей, чтобы посмотреть на морских свинок, кроликов и рыбок. Также семья любит зайти и посмотреть на вещи в IKEA, а однажды Эмма взяла детей в салон Tesla — они с удовольствием посидели в салоне автомобиля.

Также ради экономии женщина поощряет обмен игрушками с друзьями, потому что дети, по ее наблюдениям, часто устают от своих игрушек.

Эмма напоминает другим родителям и о том, что с детьми можно бесплатно сходить в любой открытый парк на районе: устроить пикник, разобраться, какие растения можно найти на территории, сыграть в футбол.

«Еще один забытый бриллиант — библиотека. Когда мальчишки были маленькими, мы раз в неделю ходили в читальный зал читать стихи вслух», — вспоминает она.