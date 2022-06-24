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52 минуты назад

Уехавших за рубеж россиян начали обманывать с помощью Илона Маска

Газета.Ru

Мошенники, крадущие деньги россиян на теме инвестиций в компании, создали новую схему с привлечением образа главы Tesla Илона Маска. Об этом сообщает Telegram-канал ИБ-компании Infosecurity a Softline Company.

Уехавших за рубеж россиян начали обманывать с помощью Илона Маска
Фото: Aly Song/ReutersAly Song/Reuters

По данным специалистов, целью киберпреступников являются жители России, которые уехали за рубеж.

«Контекстная реклама демонстрируется только европейским жителям, но при этом сами объявления и сайты выполнены на русском языке — явная попытка охватить иммигрантов», — отметили в компании.

Исследователи уточнили, что мошенники уже не в первый раз стараются переориентироваться на европейскую аудиторию, однако раньше все их попытки были связаны с нефтяными и газовыми компаниями.

В Infosecurity уточнили, что помимо образа Маска схема обмана стандартна. Жертве предлагается оформить участие в «новом проекте Илона Маска для жителей Евросоюза». Для этого необходимо пройти тест, а затем внести данные для платежа.

Ранее британский миллиардер Ричард Брэнсон рассказал, что усилит борьбу с мошенниками, которые используют его образ и имя для кражи криптовалюты у пользователей сети.

Личный счет,Ричард Брэнсон,ЕС,
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