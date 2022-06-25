Россиянам рассказали, что делать с «токсичной» валютой

Финансисты рассказали, что в настоящее время следует снижать долю евро и долларов в сбережениях. Денежные средства необходимо вложить в более выгодные активы. Об этом пишет РИА «Новости».
Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Михаил Селезнев заявил, что «в текущих санкционных условиях валютные активы становятся токсичными для банков. Скорее всего, комиссии за содержание валютного счета в ближайшее время получат еще большее распространение, а угроза ввода ограничений на НКЦ в седьмом пакете санкций угрожает возможности свободной конвертации валюты на бирже».
«В целом мы рекомендуем по возможности снижать долю активов в долларе и евро», - подчеркнул он.
Его точку зрения поддержал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. По его мнению, доллары и евро действительно стали «токсичными» для россиян. По той причине, что банки планируют ввести комиссии за обслуживание вкладов в валюте. Кроме того, существует определенный риск блокировки счетов в долларах и евро.
Эксперты полагают, что в долгосрочной перспективе «более эффективным инструментом будет покупка реальных активов». В частности, у россиян есть возможность приобретения «эмитентов металлургической или нефтегазовой отрасли». По данным Селезнева, «многие из них в будущем способны выплатить дивиденды с двузначной доходностью».
В свою очередь, Джиоев считает, что «достаточно безопасным вариантом являются корпоративные еврооблигации российских эмитентов».
Финансовые аналитики сообщили ранее, что в ближайшей перспективе рост рубля продолжится. По их мнению, на этот тренд валютного рынка влияют политика Центробанка и отсутствие покупателей валюты.