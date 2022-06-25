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1 час назад

Россиянам рассказали, что делать с «токсичными» валютными накоплениями

Илья Родин

Финансисты рассказали, что в настоящее время следует снижать долю евро и долларов в сбережениях. Денежные средства необходимо вложить в более выгодные активы. Об этом пишет РИА «Новости».

Россиянам рассказали, что делать с «токсичной» валютой
Фото: ТАССТАСС

Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Михаил Селезнев заявил, что «в текущих санкционных условиях валютные активы становятся токсичными для банков. Скорее всего, комиссии за содержание валютного счета в ближайшее время получат еще большее распространение, а угроза ввода ограничений на НКЦ в седьмом пакете санкций угрожает возможности свободной конвертации валюты на бирже».

«В целом мы рекомендуем по возможности снижать долю активов в долларе и евро», - подчеркнул он.

Его точку зрения поддержал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. По его мнению, доллары и евро действительно стали «токсичными» для россиян. По той причине, что банки планируют ввести комиссии за обслуживание вкладов в валюте. Кроме того, существует определенный риск блокировки счетов в долларах и евро.

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Эксперты полагают, что в долгосрочной перспективе «более эффективным инструментом будет покупка реальных активов». В частности, у россиян есть возможность приобретения «эмитентов металлургической или нефтегазовой отрасли». По данным Селезнева, «многие из них в будущем способны выплатить дивиденды с двузначной доходностью».

В свою очередь, Джиоев считает, что «достаточно безопасным вариантом являются корпоративные еврооблигации российских эмитентов».

Финансовые аналитики сообщили ранее, что в ближайшей перспективе рост рубля продолжится. По их мнению, на этот тренд валютного рынка влияют политика Центробанка и отсутствие покупателей валюты.

Личный счет,Александр Джиоев,Михаил Селезнев,Банк России,УК Альфа-Капитал,
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