Россиянам рассказали, куда девать евро и доллары

Из-за санкций валютные активы становятся «токсичными» для банков, поэтому россиянам советуют от них избавляться. Об этом РИА «Новости» рассказал персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Михаил Селезнёв. По его словам, банки и дальше будут вводить комиссии за обслуживание валютных счетов. Более того, возможные санкции против Национального клирингового центра могут остановить свободную конвертацию валюты в стране, добавил эксперт.

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Селезнёв порекомендовал уменьшать долю долларов и евро в активах.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев объяснил, что валюту сейчас держать невыгодно из-за высоких темпов инфляции в мире. В то же время наличные деньги выгоднее своей безналичной формы из-за запрета на поставку банкнот.

«Тем не менее держать все накопления в наличности не стоит; наличные деньги также теряют покупательную способность из-за инфляции», — добавил эксперт.

Селезнёв пояснил, что один из вариантов избавиться от валюты — обменять её через рубль на альтернативные валюты. Для долгосрочного инвестирования лучше подойдёт покупка реальных активов, заметил Джиоев.

«Лучшей стратегией для владельцев валютных депозитов, на наш взгляд, сейчас является покупка активов, способных принести доходность. Например, достаточно безопасным вариантом являются корпоративные еврооблигации российских эмитентов», — уточнил специалист.

Покупка валюты для спекуляций на бирже сейчас несёт высокие риски из-за неопределённости и волатильности рынка, добавил Джиоев.