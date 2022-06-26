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53 минуты назад

Юрист напомнил о повышении платы за ЖКХ в России с 1 июля

ТК «Звезда»

В России с 1 июля изменится стоимость оплаты услуг ЖКХ. Так, согласно индексам удорожания коммунальных услуг, платежи в среднем по стране вырастут на 3,5-5%. Данные индексы ежегодно устанавливаются Правительством России.

Цена коммунальных услуг изменится с 1 июля
Фото:  Официальный сайт мэра Москвы Официальный сайт мэра Москвы

Вместе с тем, в отдельно взятом населенном пункте возможен рост тарифов выше обозначенного норматива. Об этом сообщает агентство «Прайм» ссылаясь на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

«Это означает только одно: в других населенных пунктах региона он должен быть меньше среднего значения, чтобы была соблюдена пропорциональность», - рассказал он агентству.

Соловьев добавил, что власти региона пользуются установленной правительством верхней планкой индекса удорожания. Они используют ее в качестве ориентира.

«Воспользоваться этим максимальным значением или нет - зависит от конкретной экономической ситуации в регионе», - добавил юрист Соловьев.

Также отмечено, что Москве и Республике Дагестан тарифы повысятся на 6%. В Челябинской и Ульяновской областях - почти в два раза меньше (3,4%). Наибольший рост будет в Крыму, Севастополе, Чечне, Татарстане и Санкт-Петербурге - более 6%.

Ранее сообщалось, что платежи жителей по кредитам в украинских банках и долги за ЖКХ будут обнулены в Запорожской области. Сообщается, что «нет никакой логики платить банкам грабительские проценты за кредиты, учитывая, что все эти деньги идут на убийства этих же мирных людей».

Личный счет,Иван Соловьев,Правительство РФ,
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