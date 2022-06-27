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1 час назад

Выплаты увеличат: кто начнет получать больше с 1 июля

Лера Букина

Со следующего месяца повысятся выплаты, которые направят гражданам с небольшим доходом, семьям с детьми и представителям определенных профессий. Life разбирался, о каких суммах идет речь.

Выплаты увеличат: кто начнет получать больше с 1 июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, с 1 июля увеличатся выплаты по социальным контрактам. Заключение таких контрактов доступно людям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. На такие выплаты могут претендовать и те, кто лишился работы с 1 марта 2022 года или был признан безработным. По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, максимальный размер выплат предпринимателям составит 350 тыс. рублей (сейчас 250 тысэ), а на развитие подсобного хозяйства — 200 тыс. (сейчас 100 тыс.). По ее словам, получение государственной социальной помощи доступно через органы социальной защиты населения.

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Также Красовская отметила, что в настоящее время обсуждается введение выплаты в 10 тыс. рублей на школьников.

«Если данная мера поддержки будет все-таки установлена, то получить ее возможно будет в том же порядке, что и раньше, подав заявление через портал государственных услуг», - указала специалист.

Также юрист напомнила о повышении пенсии с 1 июля гражданам, которым исполнилось 80 лет. Им полагается повышенная фиксированная выплата к пенсии в размере 7220 рублей 74 копеек. Прибавка положена также инвалидам, которым была установлена I группа инвалидности с 1 июля 2022 года.

Также со следующего месяца более чем вдвое увеличится страховая сумма, которую получают женщины-военнослужащие. Это выплата по уходу за ребенком до полутора лет. С 1 июля пособие для них будет составлять чуть более 31 тыс. рублей.

Кроме того, со следующего месяца упростится порядок признания инвалидности. Теперь медико-социальную экспертизу будут проводить несколькими способами. Так, россияне могут выбрать наиболее для себя удобный, а именно без личного присутствия, с личным присутствием или с выездом по месту нахождения. С 1 июля 2023 года граждане смогут проходить медико-социальную экспертизу в удаленном формате.

Кроме того, с 1 июля в России снизится порог на получение жилищных субсидий, заявил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Так, круг претендентов расширится. За счет этого сократятся расходы на оплату услуг ЖКХ.

Личный счет,Петр Гусятников,
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