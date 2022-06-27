Выплаты увеличат: кто начнет получать больше с 1 июля

Со следующего месяца повысятся выплаты, которые направят гражданам с небольшим доходом, семьям с детьми и представителям определенных профессий. Life разбирался, о каких суммах идет речь.

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В частности, с 1 июля увеличатся выплаты по социальным контрактам. Заключение таких контрактов доступно людям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. На такие выплаты могут претендовать и те, кто лишился работы с 1 марта 2022 года или был признан безработным. По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, максимальный размер выплат предпринимателям составит 350 тыс. рублей (сейчас 250 тысэ), а на развитие подсобного хозяйства — 200 тыс. (сейчас 100 тыс.). По ее словам, получение государственной социальной помощи доступно через органы социальной защиты населения.

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Также Красовская отметила, что в настоящее время обсуждается введение выплаты в 10 тыс. рублей на школьников.

«Если данная мера поддержки будет все-таки установлена, то получить ее возможно будет в том же порядке, что и раньше, подав заявление через портал государственных услуг», - указала специалист.

Также юрист напомнила о повышении пенсии с 1 июля гражданам, которым исполнилось 80 лет. Им полагается повышенная фиксированная выплата к пенсии в размере 7220 рублей 74 копеек. Прибавка положена также инвалидам, которым была установлена I группа инвалидности с 1 июля 2022 года.

Также со следующего месяца более чем вдвое увеличится страховая сумма, которую получают женщины-военнослужащие. Это выплата по уходу за ребенком до полутора лет. С 1 июля пособие для них будет составлять чуть более 31 тыс. рублей.

Кроме того, со следующего месяца упростится порядок признания инвалидности. Теперь медико-социальную экспертизу будут проводить несколькими способами. Так, россияне могут выбрать наиболее для себя удобный, а именно без личного присутствия, с личным присутствием или с выездом по месту нахождения. С 1 июля 2023 года граждане смогут проходить медико-социальную экспертизу в удаленном формате.