Россияне стали чаще перепродавать вещи ушедших брендов

Во втором квартале 2022 года россияне начали активно продавать вещи зарубежных брендов, которые заявили о приостановке работы в России. В мае пользователи соцсетей, мессенджеров и тематических форумов выложили в 2,5 раза больше объявлений о продаже вещей Adidas, Zara и других марок, чем в мае 2021-го. По данным аналитиков маркетингового агентства Sidorin Lab, пик объявлений о продаже брендовых вещей пришёлся на 20-е числа мая: их число за неделю выросло с 1500 до 4000.

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За прошедший год, с начала июня 2021-го по 20 июня 2022-го, Sidorin Lab зафиксировало свыше 82 000 упоминаний брендов с предложением продажи. 37% объявлений опубликовали после 1 марта 2022 года. В исследовании аналитики учитывали одежду из массмаркета (H&M, Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Mango) и премиум-сегмента (Gucci, Hugo Boss, Balenciaga), косметику (Dior, Chanel, Jo Malone, L’Occitane), спортивную одежду и обувь (Adidas и Nike) и ювелирные изделия (Cartier, Pandora, Tiffany).

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Чаще всего к продаже предлагают спортивную одежду и обувь: Adidas (30% сообщений), Nike (27%), Puma (8%) и Reebok (5%). Большинство объявлений — 51% — были о перепродаже кроссовок. Эти бренды были в лидерах по продажам и до марта 2022 года, а сейчас количество объявлений выросло вдвое: в середине июня 2021 года в Сети было 557 таких упоминаний, а год спустя — уже 1160.

Чуть менее популярна в перепродаже массмаркет-одежда. Самые востребованные вещи — Zara и H&M. Перепродажи премиальных брендов одежды, косметики и ювелирных товаров не так распространены.

Чаще всего брендовую одежду предлагают пользователи из Москвы и Подмосковья (18% от всех предложений), а также Петербурга и Ленинградской области (8%). Большая часть объявлений опубликована во «ВКонтакте» (79%), реже — в Telegram (13%), в Instagram*(4%) или Facebook* (3%) и в «Одноклассниках» (1%). Две трети сообщений ведут на «Юлу» и менее 0,1% — на «Авито».

В Sidorin Lab объясняют всплеск числа объявлений тем, что бренды анонсировали закрытие магазинов только на 3 месяца. Когда потребители поняли, что магазины не откроются в ближайшее время, они решили найти альтернативный способ заработка. Активно перепродавать брендовые вещи начали в марте, когда ФАС впервые заявила о намерении легализовать параллельный импорт.

Вице-президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Лия Левинбук предположила, что перепродажа товаров ушедших из России брендов связана с желанием компаний избавиться от стоков и с предприимчивостью отдельных граждан.

«Предполагаю, что часть продукции — это выкупленные остатки, также могу допустить, что какие-то объёмы могли выкупать и сотрудники самих компаний. Спрос никуда не делся, но раньше его удовлетворяли федеральные сети, представляющие зарубежные бренды, теперь он перетёк в другие каналы», — пояснила она.

После приостановки деятельности Sony и Microsoft в РФ в марте россияне стали перепродавать игровые консоли на сервисах «Юла» и «Объявления ВКонтакте». Количество таких объявлений выросло на 40%. Объём предложения на PlayStation 4 Pro подскочил на 70%, PlayStation 4 — на 25%, PlayStation 5 — на 5%.

После того как IKEA заявила об окончательном уходе из России, на «Яндекс.Маркете» появились товары сети. Например, россияне могут купить стулья, стеллажи и кровати. Юристы отметили, что перепродажа товаров ушедшего из страны мебельного гиганта полностью законна, поскольку в прошлом продукт был продан с разрешения изначального правообладателя.