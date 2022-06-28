Россиян хотят лишить скидок на оплату штрафов за нарушение ПДД

В России могут отменить скидки за оперативную оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) для граждан, лишенных прав. Соответствующую инициативу рекомендовал к принятию комитет Госдумы РФ по госстроительству.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Парламентарии предлагают ужесточить ответственность для граждан, которые были лишены прав, но продолжают садиться за руль, пишет «Коммерсант». Инициатива заключается в том, чтобы лишать злостных нарушителей 50-процентной скидки на оплату штрафов и обязать их платить штрафы в полной мере.