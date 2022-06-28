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1 час назад

Россиян хотят лишить скидок на оплату штрафов за нарушение ПДД

Ura.Ruиещё 1

В России могут отменить скидки за оперативную оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) для граждан, лишенных прав. Соответствующую инициативу рекомендовал к принятию комитет Госдумы РФ по госстроительству.

Россиян хотят лишить скидок на оплату штрафов за нарушение ПДД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарии предлагают ужесточить ответственность для граждан, которые были лишены прав, но продолжают садиться за руль, пишет «Коммерсант». Инициатива заключается в том, чтобы лишать злостных нарушителей 50-процентной скидки на оплату штрафов и обязать их платить штрафы в полной мере.

Предложение является поправкой к законопроекту об ужесточении наказания за неоднократное нарушение ПДД, разработанному вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Она предлагает установить повышенные административные штрафы (100 и 300 тысяч рублей) за повторное управление автомобилем без прав, а также уголовную ответственность в третий раз, если водитель сел за руль пьяным. В декабре кабмин РФ одобрил законопроект об ужесточении наказания за лихачество.

Личный счет,Ирина Яровая,Коммерсант,Госдума,
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