Россиян предупредили о новом телефонном мошенничестве

Банк ВТБ зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества: злоумышленники обзванивают клиентов кредитной организации под видом службы поддержки сотовых операторов, вынуждая настроить переадресацию СМС и получая таким образом доступ в онлайн-банк. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

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Как отметили в банке, мошенники сообщают якобы о взломе личного кабинета абонента или телефона, просят набрать комбинацию цифр и символов «для предотвращения распространения личных данных». Однако так клиент банка самостоятельно меняет настройки сим-карты, устанавливая переадресацию сообщений и звонков на номер мошенника. Злоумышленники получают коды из СМС и могут похитить деньги с банковских счетов абонента.

«Мы рекомендуем клиентам устанавливать на свои смартфоны определители номера, которые позволят отличить настоящий звонок от мошеннического или не отвечать на звонки от незнакомых номеров. А главное — проявлять бдительность и при малейшем сомнении прекратить разговор, который кажется вам подозрительным», — посоветовал глава департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.