Россиянам предложат новый способ защиты от онлайн-мошенников

C 1 октября российские банки должны будут запрещать или ограничивать онлайн-операции по счетам, если об этом попросит клиент. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

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Отмечается, что россияне смогут устанавливать запреты на дистанционные каналы в отношении отдельных услуг — переводов, онлайн-кредитования или сразу на все эти операции. Для этого клиентам нужно будет написать заявление в свой банк, его форму и порядок направления определят в кредитной организации. Отменить запрет или заменить параметры онлайн-операций клиенты банков смогут в любое время без ограничений.

В Департаменте информационной безопасности Банка России уверены, что данная мера станет особенно актуальна для наиболее подверженных влиянию кибермошенников людей, поскольку в случае установки ограничения злоумышленникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить деньги граждан РФ даже при наличии доступа к их банкингу.