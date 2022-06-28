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28 июня

Россиянам предложат новый способ защиты от онлайн-мошенников

Елена Прошина

C 1 октября российские банки должны будут запрещать или ограничивать онлайн-операции по счетам, если об этом попросит клиент. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

Россиянам предложат новый способ защиты от онлайн-мошенников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что россияне смогут устанавливать запреты на дистанционные каналы в отношении отдельных услуг — переводов, онлайн-кредитования или сразу на все эти операции. Для этого клиентам нужно будет написать заявление в свой банк, его форму и порядок направления определят в кредитной организации. Отменить запрет или заменить параметры онлайн-операций клиенты банков смогут в любое время без ограничений.

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В Департаменте информационной безопасности Банка России уверены, что данная мера станет особенно актуальна для наиболее подверженных влиянию кибермошенников людей, поскольку в случае установки ограничения злоумышленникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить деньги граждан РФ даже при наличии доступа к их банкингу.

Также с 1 октября банки обяжут проводить идентификацию всех устройств, с которых их клиенты совершают операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты, добавили в пресс-службе ЦБ.

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