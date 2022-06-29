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2 часа назад

Россиянам напомнили о надбавке к пенсии

Lenta.ru

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что ряду россиян полагается надбавка к пенсии в размере 25 процентов. Об этом она сообщила в интервью агентству «Прайм».

Россиянам напомнили о надбавке к пенсии
Фото: ТАССТАСС

Иванова-Швец напомнила, что 25-процентная надбавка к выплате положена нескольким категориям пенсионеров. В частности, на нее могут рассчитывать россияне, проработавшие не менее 30 лет в области сельского хозяйства на определенных должностях. Они содержатся в определенном списке, который содержит более 500 позиций. Кроме того, надбавка полагается россиянам, обладающим статусом неработающих.

Для ряда россиян устанавливается коэффициент индексации пенссии. К ним относят федеральных пенсионеров-ветеранов и участников войны, ветеранов боевых действий, инвалидов, подвергшихся воздействию радиации, героев СССР и России и героев труда. Кроме того, дополнительные выплаты от федеральных и территориальных органов положены пенсионерам-инвалидам.

28 июня Госдума приняла закон об индексации пенсий военным. Выплаты для этой категории россиян проиндексируют уже с 1 июня.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Торгово-промышленная палата,Госдума,
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