Строительный рынок изменился: какие материалы подешевеют, а какие вырастут в цене

В сфере строительства наблюдаются новые тенденции. Цены на некоторые строительные материалы снизились. Эксперты, опрошенные Life, прокомментировали ситуацию на рынке.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский заявил, что в 2021 году 1 м3 древесины стоил около 21 000 рублей, сейчас - 17 000.

«Думаю, к концу года она будет стоить 13 000 – 14 000 за 1 м3», - подчеркнул он.

Эксперты также сказали, что цены начали падать и на газобетонные блоки, металл, кирпич, арматуру, брус, материалы для сооружения кровли и водостоков, плитку.

Руководитель отдела мониторинга ГК «Гранель» Елена Миронова заявила, что растут в цене отделочные материалы, инженерное оборудование, светопрозрачные конструкции, утеплители. На ценах отражаются инфляционные ожидания, отметила она.

По словам управляющего партнера Point Group Павла Трейваса, повышается стоимость электрики и всех материалов, связанных с инженерными системами. Так, речь идет о товарах, которые используются для отопления и вентиляции (трубы, фитинги и т.д.).

Главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман прогнозирует незначительный рост цен на различные группы стройматериалов в ближайшие месяцы. По его словам, эта динамика примерно будет соответствовать общей инфляции и составит порядка 5–7% до конца года.