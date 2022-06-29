Центробанк значительно увеличит лимит переводов физических лиц за рубеж

Банк России готов существенно увеличить лимит на переводы физических лиц за рубеж с нынешних $150 тыс. в месяц, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на съезде РСПП.
"Что касается, например, $150 тыс. [в месяц] для граждан перевода денег, готовы эту сумму значительно увеличить. Мы даже думали отменить этот лимит, но для этого необходимо менять законодательство", - сказала она.
Набиуллина также подчеркнула, что необходимо ускорить валютную либерализацию для бизнеса, чтобы облегчить задачу по перестраиванию логистических цепочек и адаптации к текущим экономическим условиям.
Банк России с 8 июня повысил порог по сумме переводов за рубеж для физлиц - резидентов РФ и нерезидентов из дружественных стран с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц. При этом через компании, оказывающие услуги по переводу денег без открытия счета, российские резиденты и нерезиденты из дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее таким образом можно было перевести не более $5 тыс. в месяц.
Вместе с тем остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции. Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.