Центробанк значительно увеличит лимит переводов физических лиц за рубеж

"Что касается, например, $150 тыс. [в месяц] для граждан перевода денег, готовы эту сумму значительно увеличить. Мы даже думали отменить этот лимит, но для этого необходимо менять законодательство", - сказала она.

Банк России с 8 июня повысил порог по сумме переводов за рубеж для физлиц - резидентов РФ и нерезидентов из дружественных стран с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц. При этом через компании, оказывающие услуги по переводу денег без открытия счета, российские резиденты и нерезиденты из дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее таким образом можно было перевести не более $5 тыс. в месяц.