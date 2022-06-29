Россиянам напомнили о надбавке к пенсии

Надбавку в 25% к пенсии получат россияне, проработавшие около 30 лет в сельском хозяйстве по предусмотренному списку профессий. Об этом заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец агентству «Прайм».

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«Если до 2021 года такую доплату (25%. — Ред.) могли получить только те граждане, которые и на пенсии продолжают проживать в сельской местности, то после вступления в силу закона 153-ФЗ от 26.05.2021 года такая надбавка сохраняется за всеми, независимо от нынешнего места проживания», — подчеркнула специалист.

В указанном списке профессий оказались более 500 позиций в сфере животноводства, растениеводства и рыболовства, отмечается в публикации. В качестве дополнения указано, что фиксированная надбавка полагается неработающим пенсионерам.

Коэффициент индексации на ежемесячные дополнительные выплаты устанавливают для ряда категорий граждан. Речь идет о федеральных пенсионерах-ветеранах и участниках войны, ветеранах боевых действий, инвалидах, подвергшихся воздействию радиации, героях СССР и РФ, включая героев труда.

На дополнительные выплаты также могут рассчитывать пенсионеры с инвалидностью.