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1 час назад

В платежках ЖКХ может появиться новая строка

РИА "ФедералПресс"

Строку за текущий ремонт могут внести в платежки по ЖКХ отдельно. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее мнению, собственникам жилья стоит предложить на выбор три вида тарифа по содержанию дома – эконом, комфорт и премиум.

«В первый следует включить только самые необходимые работы по содержанию дома – подготовку к зиме, обслуживание газового оборудования, лифтов и прочего. В комфорт добавить мытье полов, полив клумб, уход за придомовой территорией и так далее», – говорится в сообщении.

Россиянам напомнили о подорожании услуг ЖКХ с 1 июля

Кроме того, есть услуги премиум, в которые входит повышение энергоэффективности дома. Из-за этого в России могут разработать методику по формированию стоимости работ и услуг управляющих компаний по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов. Рекомендация об этом Минстрою и Минэку содержится в проекте решения по итогам совещания Совета по вопросам стройки и ЖКХ при Совете Федерации РФ, передают «Известия».

Напомним, россияне привыкли, что тарифы на коммунальные услуги ежегодно пересчитывают с 1 июля, а индекс удорожания определяют для каждого региона индивидуально.

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