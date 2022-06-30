В платежках ЖКХ может появиться новая строка

Строку за текущий ремонт могут внести в платежки по ЖКХ отдельно. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее мнению, собственникам жилья стоит предложить на выбор три вида тарифа по содержанию дома – эконом, комфорт и премиум.

«В первый следует включить только самые необходимые работы по содержанию дома – подготовку к зиме, обслуживание газового оборудования, лифтов и прочего. В комфорт добавить мытье полов, полив клумб, уход за придомовой территорией и так далее», – говорится в сообщении.

Кроме того, есть услуги премиум, в которые входит повышение энергоэффективности дома. Из-за этого в России могут разработать методику по формированию стоимости работ и услуг управляющих компаний по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов. Рекомендация об этом Минстрою и Минэку содержится в проекте решения по итогам совещания Совета по вопросам стройки и ЖКХ при Совете Федерации РФ, передают «Известия».