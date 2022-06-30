Замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила ввести в платежки за коммуналку новую строку - за текущий ремонт. Об этом рассказали «Известия».

Разворотнева подчеркнула, что все работы в рамках текущего ремонта управляющие компании (УК) должны полностью согласовывать с собственниками.

По данным «Известий», по итогам совещания при Совете Федерации в РФ предложили создать методику по формированию стоимости работ УК.

Сейчас УК устанавливают тарифы, ориентируясь на расценки, которые муниципалитеты сформировали для бесхозных домов. Такие цены часто занижены.

«Цены должны устанавливаться исходя из реальной стоимости строительных материалов, оборудования, рабочей силы и так далее», - подчеркнула Разворотнева.

По ее мнению, рассчитывать стоимость следует для трех видов тарифов - эконом, комфорт и премиум. Собственники смогут самостоятельно выбрать, какой тариф им подходит.

В первый войдут только обязательные работы - подготовка здания к зиме, обслуживание газового оборудования и лифтов. Во второй - все то же самое плюс мытье полов и полив клумб. В премиум тариф предлагается внести услуги по повышению энергоэффективности дома.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук заявил, что тарифы, доведенные до экономически обоснованных, могут вырасти на 10–20 процентов.

Ранее в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ предложили освободить многодетные семьи от оплаты коммунальных услуг. Реализовать это хотят через субсидии в размере ста процентов от суммы в платежке семьи.