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1 час назад

ЦБ повысил месячный лимит по переводам за рубеж до 1 млн долларов

BFM.RUиещё 8

Центробанк решил увеличить лимит для переводов россиян на свои зарубежные счета или другому человеку до 1 млн долларов в месяц. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Россияне смогут выводить за рубеж миллион долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте», — сообщили в ЦБ.

Аналогичный порог установлен и для физических лиц, которые являются резидентами «дружественных государств». Регулятор свои действия объяснил устойчивым положением на внутреннем валютном рынке.

Предыдущий лимит на переводы за рубеж составлял 150 тысяч долларов в месяц. Он был повышен втрое недавно — 8 июня. До этого можно было переводить на свои счета в зарубежном банке или другому человеку не более 50 тысяч долларов в месяц.

Сами валютные ограничения действуют до 30 сентября 2022 года. В их числе, в частности, запрет на переводы за границу со стороны компаний из стран, которые ввели санкции против России.

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