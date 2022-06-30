Россияне смогут выводить за рубеж миллион долларов

Центробанк решил увеличить лимит для переводов россиян на свои зарубежные счета или другому человеку до 1 млн долларов в месяц. Об этом говорится в заявлении регулятора.

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«С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте», — сообщили в ЦБ.

Аналогичный порог установлен и для физических лиц, которые являются резидентами «дружественных государств». Регулятор свои действия объяснил устойчивым положением на внутреннем валютном рынке.

Предыдущий лимит на переводы за рубеж составлял 150 тысяч долларов в месяц. Он был повышен втрое недавно — 8 июня. До этого можно было переводить на свои счета в зарубежном банке или другому человеку не более 50 тысяч долларов в месяц.