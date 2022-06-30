Как изменится квартплата с 1 июля

С 1 июля в Москве изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Часть из них останется на прежнем уровне.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сохранить работоспособность

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Тарифы на услуги ЖКХ в России традиционно увеличиваются 1 июля. В этом году рост составит от 3,2 до 6,5 процента в зависимости от региона. В Москве средний индекс составит шесть процентов. Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин отметил, что регулируемый тариф направлен на то, чтобы обеспечить минимальное функционирование системы и не усугублять финансовое бремя граждан.

— В четырехпроцентном повышении тарифа, и даже в шестипроцентном, отсутствует инвестиционная составляющая. Можно говорить только о том, что это позволит сохранить работоспособность системы и обеспечить подготовку к зимнему периоду, — сказал Константин Крохин.

Отопление

Рост тарифов предусмотрен в пределах инфляции. Так, цена на отопление вырастет до 2684,36 рубля за гигакалорию. Жители средней однокомнатной квартиры потребляют в месяц до 0,7 гигакалории. Для них ежемесячный платеж вырастет примерно на 100 рублей.

Однако это очень усредненная цифра, и фактическое изменение размера платы будет зависеть от разных факторов, в частности от того, насколько холодной будет зима.

Вода

Холодная вода подорожает до 45,88 рубля за кубометр. Водоотведение — до 35,53 рубля. Оплата за горячую воду вырастет до 223,04 рубля. Если снова брать в качестве примера среднюю «однушку», то затраты увеличатся на те же 100 рублей.

Электричество

Размер платы за электричество зависит от множества факторов. Так, обладатели электроплит за киловатт-час будут платить 5,43 рубля. Для тех, у кого газовые плиты, стоимость электроэнергии вырастет до 6,17 рубля.

Если действует двухтарифный счетчик, придется платить 6,24 и 1,88 рубля за киловатт-час. При трехтарифной системе расчета в пиковое время стоимость киловатт-часа увеличится до 6,52, в полупик — до 5,43 и ночью — до 1,88 рубля.

Не подорожает

Прежней останется стоимость обслуживания и ремонта, вывоза мусора, капремонта. Традиционно цены на эти услуги пересматривают в начале года. Можно сэкономить Некоторые москвичи могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сейчас получателей субсидий порядка четырех миллионов человек.

— Большинство из них — пенсионеры и люди с инвалидностью. Субсидии и льготы на оплату ЖКУ получают также безработные, одинокие матери, многодетные семьи и студенты, — сообщил руководитель Департамента жилищнокоммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

Расходы на коммунальные услуги компенсируют тем жителям столицы, которые тратят на оплату более десяти процентов совокупного дохода семьи. Отказать в субсидии могут только при наличии у человека задолженности, которая подтверждена судебным актом, вступившим в законную силу, и при условии, что она образовалась не больше трех лет назад.

Получаем льготы

Сегодня оформить субсидию можно онлайн — на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

— Решение о предоставлении субсидии принимается в течение десяти рабочих дней с момента подачи документов. Срок прекращения предоставления субсидии указан в извещении, которое можно получить в любом центре госуслуг, — пояснили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.