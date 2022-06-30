Подсчитана стоимость детского отдыха летом

Средняя цена путевки на 21 день в загородный детский лагерь на территории России - около 35 тысяч рублей. Об этом в ходе круглого стола в "Российской газете" рассказал заместитель директора - руководитель центра детско-юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО Леонид Проценко.
"Конечно, мы понимаем, что, например, в "топовом" Краснодарском крае, у моря, цифры будут иные. Там рыночная цена путевки может доходить до 150 тысяч рублей, - рассказал Проценко. - Но система дотаций, которая есть сегодня в каждом регионе, делает детский отдых гораздо доступнее".
По словам эксперта, дотации родителям могут доходить до 100 процентов.
"Где-то дотируется до 100 процентов стоимости путевки каждому жителю региона, но только один раз, за один лагерь. Где-то - несколько раз, но только для льготных категорий, - пояснил Леонид Проценко. - Все правила размещены на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Их перечень можно найти на сайте детскийотдых.рф".
Леонид Проценко напомнил и о действующей программе детского кэшбека. В 2021 году благодаря программе с 50-процентной скидкой в детских лагерях отдохнуло более 400 тысяч детей.
В этом году родители заранее позаботились об организации отдыха своих детей. На начало июня по программе было куплено более 550 тысяч путевок. Потратив более 13,7 миллиарда рублей на путевки, родители вернули почти 7,5 миллиарда рублей в виде кэшбека на карты "Мир".