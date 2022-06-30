Подсчитана стоимость детского отдыха летом

Средняя цена путевки на 21 день в загородный детский лагерь на территории России - около 35 тысяч рублей. Об этом в ходе круглого стола в "Российской газете" рассказал заместитель директора - руководитель центра детско-юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления детей ФГБОУ ДО ФЦДО Леонид Проценко.

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"Конечно, мы понимаем, что, например, в "топовом" Краснодарском крае, у моря, цифры будут иные. Там рыночная цена путевки может доходить до 150 тысяч рублей, - рассказал Проценко. - Но система дотаций, которая есть сегодня в каждом регионе, делает детский отдых гораздо доступнее".

По словам эксперта, дотации родителям могут доходить до 100 процентов.

"Где-то дотируется до 100 процентов стоимости путевки каждому жителю региона, но только один раз, за один лагерь. Где-то - несколько раз, но только для льготных категорий, - пояснил Леонид Проценко. - Все правила размещены на официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Их перечень можно найти на сайте детскийотдых.рф".

Леонид Проценко напомнил и о действующей программе детского кэшбека. В 2021 году благодаря программе с 50-процентной скидкой в детских лагерях отдохнуло более 400 тысяч детей.