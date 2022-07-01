Россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов без суда

Более 3 млрд рублей долгов по кредитам спишут россиянам в рамках процедуры внесудебного банкротства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на первого замминистра экономического развития Илью Торосова.

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В публикации уточняется, что указанная сумма является общей суммой средств по одобренным заявкам с момента запуска данной практики. Всего с сентября 2020 по май текущего года 19,6 тысяч россиян подали заявления в многофункциональные центры с целью списать долги без суда.

По данным Минэкономразвития, 9 тысяч россиян были допущены к процедуре внесудебного банкротства. Шесть тысяч из них уже полностью ее завершили.

По словам Ильи Торосова, сейчас наблюдается снижение доли отказов в возбуждении процедуры внесудебного банкротства. Если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30% случаях, то по итогам мая 2022 эта цифра равна 61%.