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23 минуты назад

В Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров

RT на русском

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В обращении законодатель отметил, что, согласно законодательству, граждане обязаны уплатить пошлину в размере 2 тыс. рублей за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество.

В их числе, как он уточнил, и граждане пенсионного возраста, которые зачастую совершают данное действие в результате вступления в наследство после смерти супруга или супруги.

Для пенсионеров данный размер пошлины является существенным, особенно на фоне других трат, связанных с оформлением наследства, отметил парламентарий.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили освободить пенсионеров от уплаты пошлины за получение свидетельства о праве на наследство, которая составляет 0,3% от стоимости получаемого имущества.

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